Mick Harvey plays Serge Gainsbourg: unica data italiana a Rimini il 5 maggio 2018

Sabato 5 maggio 2018 alle 21:15, al Teatro Ermete Novelli di Rimini, in esclusiva per la nona edizione dello Smiting Festival, Mick Harvey (Pj Harvey, Nick Cave and the Bad Seeds, Birthday Party) omaggerà Serge Gainsbourg a novant’anni dalla sua nascita.

Assieme ad Harvey, sul palco del Teatro Novelli ci saranno Xanthe Waite, James Johnston, Larry Mullins aka Toby Dammit, Yoyo Röhm, affiancati da un quartetto d’archi.

L’apertura del Teatro Novelli è prevista alle ore 19:30 con biglietteria e cambio prevendite, incontri, happening.

Poltrone numerate.

Platea: fino a Fila 7 €30 + diritti di prevendita / da Fila 8 €25 + diritti di prevendita

Galleria: €25 + diritti di prevendita

