Micah P. Hinson: “Oh, Sleepyhead” e tour

Riceviamo dall’ufficio stampa: Quando ho scritto questa canzone, la mia vita stava cambiando drasticamente, giorno dopo giorno, racconta Micah P. Hinson. Le cose che mi stavano a cuore stavano cambiando. Quello che una volta sembrava amore era diventato controllo. È stato un periodo di grande confusione, ma anche di risveglio e questo brano è proprio il simbolo di quel momento: la fine di una fase e l’inizio di un’altra. La libertà di trovare un nuovo giorno, un nuovo modo di vivere e il dolore di lasciarsi alle spalle le vecchie vite. Possiamo essere prigionieri delle nostre vite solo se lo permettiamo, ma, sì, lo so, come la maggior parte delle cose nella vita, il cambiamento ha un prezzo e la libertà ha delle conseguenze.

Queste le date del TOMORROW MAN TOUR 2025:

1 agosto – Pisticci (IT) | Teatro dei Calanchi

5 settembre – Cagliari (IT) | Lazzaretto

3 novembre – Berlino (DE) | Silent Green

4 novembre – Nottingham (UK) | Rough Trade

5 novembre – Londra (UK) | Oslo Hackney

6 novembre – Glasgow (UK) | The Rum Shack

7 novembre – Gateshead (UK) | The Glasshouse

9 novembre – Kortrijk (BE) | Sonic City

16 novembre – Fidenza (IT) | Barezzi Festival

18 novembre – Milano (IT) | Santeria Toscana 31

19 novembre – Roma (IT) | MONK

21 novembre – Ravenna (IT) | Transmissions Festival

22 novembre – Torino (IT) | sPAZIO 211

23 novembre – Biel (CH) – Le Singe

25 novembre – Parigi (FR) – Café de la Danse

26 novembre – Siviglia (ES) – Malandar Music Club

27 novembre – Madrid (ES) – Sala Clamores

28 novembre – Barcellona (ES) – El Molino

29 novembre – Bordeaux (FR) – Rock School Barbey