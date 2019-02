MICAH P. HINSON, “My Blood Will Call Out to You From the Ground” live @ REH Studio

Ci scrivono gli amici di Sonofmarketing e ci chiedono di condividere questo signor pezzo. Vuoi non farlo? Pubblichiamo di seguito la loro introduzione.

“REH Tales Sessions” è un progetto nato dalla collaborazione fra il MAT (luogo culturale polifunzionale profondamente radicato nel territorio pugliese) e le webzine Ondarock e Sonofmarketing. L’obiettivo è creare un contenuto unico, differente ed esclusivo, legato alla musica e alle sue varie dimensioni.

Il progetto prevede la realizzazione di live sessions ad alta definizione audio e video, registrate all’interno del REH Recording Studio di Terlizzi (BA), che uniscano le vibrazioni e le sensazioni della performance live con le peculiarità e l’atmosfera che uno studio di registrazione può offrire. Un progetto che combina realtà trasversali per costruire brevi ma intensi momenti di bellezza legati all’emotività della musica e all’estasi visuale.

La prima session che vi presentiamo è quella del cantautore statunitense Micah P. Hinson che lo scorso autunno ha attraversato l’Italia e il resto d’Europa con un lungo tour. Il brano interpretato è “My Blood Will Call Out to You From the Ground“, estratto dall’ultimo album When I Shoot At You With Arrows, I Will Shoot To Destroy You (Full Time Hobby, 2018). Una performance di rara intensità che mette in risalto la sua particolare e unica vocalità e la naturale capacità espressiva che contraddistingue la sua discografia. Registrato e mixato da Dario Tatoli, le riprese sono a cura di Nicolò Vallarelli.