Mia Vita Violenta full album stream

Accettiamo la proposta di lanciare lo streaming di questo disco. Riportiamo a modo nostro il comunicato stampa.

Mia Vita Violenta esiste dal 2012 come trio composto da Charlie Fannière (basso/voce), Romain Saccoccio (chitarra/voce) e Corentin Sarkadi (batteria), con influenze indie/post-rock/noise anni ’90, specie come Unwound e Blonde Redhead, da cui hanno preso il nome latino in omaggio.

Dopo aver pubblicato 2 ep autoprodotti nel 2013 e nel 2014, nel 2015 hanno preso un nuovo bassista (Hugo Lefebvre) e un secondo chitarrista, Paul Deligny (Nordkapp, Saar), che hanno contribuito a far evolvere il sound della band verso qualcosa di più scarno. Da questa nuova unione è nato nel 2017 un terzo ep, Grey Seas, in cui la band ha affinato la sua formula.

Dopo una serie di concerti in Francia, Svizzera e Belgio, e un lungo periodo di composizione, i Mia Vita Violenta sono entrati in registrazione presso lo Studio 89 in Borgogna, accompagnati da Valère Brisard (Mime, Crève Coeur) per registrare/mixare A Matter Of Perception, il loro primo album.

Dopo la partenza del loro batterista originale nel 2023, Alain Duguine (Manger Les Oiseaux) prende il suo posto dietro la batteria.

A Matter of Perception segue le orme di Grey Seas, sviluppando il suo universo sul formato lp.

A Matter Of f Perception potrebbe essere la storia di un miraggio, un filtro che altera la realtà e ci impedisce di vedere le cose come sono realmente. Una visione febbrile e sfocata che trasforma ogni momento in una trappola e ogni strada in un vicolo cieco. È la storia di questa incessante ricerca di risposte agli enigmi della vita quotidiana e dell’inseguimento di un barlume di luce che penetra tra le nuvole di fumo.