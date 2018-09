Metalitalia Festival 2018: chi e quando

Dopo alcuni aggiustamenti, l’organizzazione ha comunicato gli orari del festival.

Ci sarà un warm up venerdì 14 settembre con Cripple Bastards, Raw Power, Vide, Scheletro.

Sabato 15 settembre è la giornata “power”, con Hammerfall, Grave Digger, Elvenking e altri…

Domenica 16 settembre si cambiano registro e passo con Candlemass, Tiamat, Novembre, Forgotten Tomb, Dool, Doomraiser, Caronte, Nibiru.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere sui prezzi. Acquisti possibili su Ticketone e Mailticket.

BIGLIETTI:

Singola giornata in prevendita: €35.00 + diritti

Singola giornata in cassa: €40.00

Abbonamento in prevendita incluso warm-up: €60 + diritti

Abbonamento in cassa incluso warm-up: €70 + diritti

Warm-up in prevendita: € 10 + diritti

Warm-up in cassa: € 10