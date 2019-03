Metalitalia.com Festival: il cartellone

Anzitutto il festival avrà luogo al Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI) sabato 1 e domenica 2 giugno.

Il primo giorno suoneranno Arch Enemy, The Crown, Darkane (set basato sul loro album storico Rusted Angel) e Genius Ordinis Dei. Ieri l’organizzazione ha comunicato l’aggiunta di Graveworm e Stormlord, due veterani della scena estrema italiana, oltre che quella dei Modern Age Slavery.

Il secondo giorno, che vuole essere quello hard rock, oltre ai già confermati Gotthard, Hardcore Superstar, Phil Campbell And The Bastard Sons, Crazy Lixx e Speed Stroke, anche gli italiani Hell In The Club, Rain and Bad Bones.

Qui le prevendite.