Menace Ruine: il video di “Once A Ghost”

Ci scrivono i Menace Ruine, che abbiamo intervistato pochi mesi fa. Geneviève Beaulieu e S. de la Moth sono giunti all’ottavo album, The Color Of The Grave Is Green, registrato e prodotto da loro stessi tra maggio 2023 e maggio 2025 nei boschi di Saint-Alphonse-Rodriguez, Québec. Uscita prevista il 9 ottobre per la Union Finale, etichetta sempre gestita dai due. Sul loro Bandcamp scrivono: la tentazione di non dire nulla sull’album è forte. Lasciare che le persone ci viaggino da sole e trovino i propri riferimenti. Lasciare solo il suo titolo come indizio – tratto da una poesia di Emily Dickinson, alla quale mandiamo un ringraziamento che attraversa i mondi – e che ha racchiuso così perfettamente i testi una volta che tutto è stato completo. La morte come costante compagna, misteriosa, inquietante, a volte violenta e profondamente viva.

Sul pezzo che condividiamo oggi, ci raccontano che “Once A Ghost” è una canzone ispirata da diversi sogni che Geneviève ha avuto nel corso della sua vita: incontri con fantasmi e defunti che visitano la sua dimensione onirica, offuscando il confine tra sonno e veglia, tra vita e morte.

Il video è stato girato nei nostri dintorni e diretto da S. de la Moth, in collaborazione con il suo fantasma preferito.