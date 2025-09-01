ME LOST ME, This Material Moment

Nel nord dell’Inghilterra, nella contea di Tyne and Wear, esiste una città che nessuno ormai chiama più per intero. Risponde al nome Newcastle upon Tyne e ospita Jayne Dent, musicista che con il suo progetto Me Lost Me gioca con la musica folk e la trasporta in spazi inconsueti.

This Material Moment è il suo quarto disco (senza considerare un live al Cafe Oto del 2023) e segna un cambiamento nella scrittura per Jayne, che deriva da un laboratorio effettuato con Julia Holter. L’esperienza le ha permesso di eliminare filtri e confini, ottenendo a suo dire quanto di più emozionalmente crudo abbia mai creato.

È difficile darle torto ascoltando le 12 canzoni che compongono This Material Moment, nelle quali la voce della Dent viaggia sdoppiandosi e creando mondi di folk fatato, arcaico e straniante su un tessuto sonoro bucolico, quasi brillantemente pagano.

I brani si muovono leggeri, gli arrangiamenti sono minimali ed eleganti, in qualche modo naturali, mentre la voce sceglie carattere e purezza per farsi seguire a naso all’aria come a rincorrere una farfalla per i prati. L’incedere e le inflessioni vocali sono quasi fiabeschi, e il risuonare di “it feels like a dream” in “Still Life” inquadra perfettamente un’atmosfera che però non stanca, al contrario di quel che si potrebbe immaginare, viaggiando lieve e perfettamente centrata.

La corale di “A Souvenir” implementa la bellezza di un folk aereo che non sembra nascondere lati oscuri (come quelli che ad esempio ci hanno fatto amare le Tristwch Y Fenywod) e non può che conquistarci. Poi una “Ancient Summer” che si fa pop-rock ricordandomi una narcotica Sinéad O’Connor oppure una Björk, prima che il disco prenda una piega più ombrosa e artefatta. (Si prenda con le pinze quanto scritto, si tratta di uno scarto produttivo che gonfia un blocco di brani, comprendente anche “Take It On Board”) che ne cambia il mood.

Sembra quasi ci si sia vestiti da sera, per riapparire circospetti al primo chiarore del sole con “A Small Hand, Clapped”, che risuona misteriosa e fresca di rugiada alle nostre orecchie, con suoni che sembrano deteriorarsi sotto la voce di Jayne.

Forse il punto più alto di questa storia si ha però con “Vanishing Point”, 1:12 di voce con la natura davanti a sé che scompare verso un punto di fuga orizzontale, a dimostrazione di come, spesso, meno sia più, o semplicemente meglio.

La forza di Me Lost Me risiede in ciò che riesce a smuovere con la sua voce, data l’intensità e la completezza. Metterle troppi abiti intorno finisce per attenuarne profondità e magia. È un momento materiale magico, comunque, quello proposto da Jayne Dent, della quale seguiremo il percorso a ritroso, cercando traccia di sé attorno al Tyne.