McKenzie: in ascolto il remix di “Sergio” firmato da Giustra

I McKenzie, “nati” in Calabria, sono un trio alternative rock che canta italiano e hanno all’attivo un ep di cinque pezzi uscito nel 2016, oltre che un po’ di date live.

Del loro ep abbiamo parlato qui. Ecco un estratto della recensione:

Chitarre sghembe e vocals in lingua madre, improvvisi squarci di distorsione, espansioni, malnascoste strizzate d’occhio a certo screamo e all’emotività nell’hardcore, tutto concorre a creare un linguaggio allo stesso tempo essenziale ma non scarno, in cui si avverte un mood instabile, una continua tensione tra il tenersi dentro e il lasciar esplodere le proprie emozioni, grazie anche a una scrittura dinamica e ricca di cambi di passo.

Sempre a fine 2016 il gruppo ha registrato un full length, Falena, che uscirà quest’autunno per Black Candy: otto canzoni per quaranta minuti di purissimi anni Novanta. Un po’ di tempo fa è stato pubblicato il video di “Sergio”, che ci ha ricordato quelli celebri di Floria Sigismondi.

Il pezzo funziona ed ecco che arriva Daniele Giustra – dj, producer, nel collettivo PSNZZT con il progetto Selfishadows – a fare qualcosa che più che un remix sembra una versione alternativa, aggiungendo tastiere gonfissime e rossastre (sentire Pornography dei Cure per farsi un’idea) al classico sound chitarra-basso-batteria della band. Funziona molto bene e potrebbe essere un suggerimento ai McKenzie per il futuro. Ve lo facciamo sentire in anteprima.