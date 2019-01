Maze & Lindholm: un video tratto da Where The Wolf Has Been Seen

Abbiamo parlato qui di Where The Wolf Has Been Seen di P. Maze e Otto Lindholm. Per girare il video della parte 1 (di 4) del disco hanno chiamato Stefan Rubber, un artista con formazione scientifica che realizza visuals geometriche tridimensionali, generate in tempo reale dal suono del pezzo. Scrive l’etichetta Aurora Borealis che Rubber per lavorare con Maze e Lindholm ha creato algoritmi che potessero disegnare un mandala digitale in 3D.