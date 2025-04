MATTEO UGGERI & ANDREA BELLUCCI, Further Opinions About Death

Il secondo atto della collaborazione attivata nel 2022 da Matteo Uggeri e Andrea Bellucci riparte in modo inequivocabile da dove The Soundtrack Of Your Secrets s’interrompeva. “Opinions About Death” si intitolava l’ultima traccia di quel primo lavoro composto nell’arco del biennio pandemico e ancora sul lutto e le sue conseguenze è imperniato il secondo album, di nuovo pubblicato dalla Silentes di Stefano Gentile.

La perdita della madre affrontata da Uggeri – alla quale poco prima dell’uscita del disco s’è aggiunta quella del padre di Bellucci – è il fil rouge che guida lo sviluppo di una scaletta idealmente divisa in quattro capitoli, che vanno dall’attesa della morte fino ai mesi successivi all’evento. Un periodo fatto di sbalzi emotivi, di sentimenti in bilico, ombre profonde e luci soffuse che si avvicendano sfumando le une nelle altre. Assecondando tale alternanza, lo scambio a distanza tra i due musicisti produce un flusso composito tutt’altro che monocorde, offrendo frangenti dall’atmosfera cangiante. Le partiture melodiche sono costantemente inclini alla malinconia, ma trovano sostegno – soprattutto nella prima sezione – in trame pulsanti marcate, senza cedere alla tentazione di scivolare in un’oscurità comunque presente. Le diluizioni sul crinale del dark-ambient di “Bianca Camera Ardente”, impreziosite dal violino di Franz Krostopovic e dalle parole della piccola Olivia lette durante il funerale, costruiscono uno dei momenti più toccanti del viaggio, così come dalla rarefazione del trittico conclusivo si sprigiona tutto il peso dell’assenza.

Lungo il tracciato – corroborato dal contributo tra gli altri di Filippo Mazzei e del fedelissimo Andrea Serrapiglio – trovano posto inoltre diversi sprazzi di quell’incanto elettroacustico già esibito nell’album precedente e ampiamente indagato da Uggeri nel progetto Open To The Sea condiviso con Enrico Coniglio e adesso anche Saverio Rosi. Tutto ciò fa di Further Opinions About Death un percorso che parla di dolore e speranza, costruito con sapienza e meticolosità da una coppia di autori navigati, uniti in un virtuoso equilibrio.