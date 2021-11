MATT CHRISTENSEN, Constant Green

Constant Green vede Matt Christensen tornare a pubblicare materiale tangenzialmente affine alla tradizione folk americana dopo un paio di vinili (il più recente dei quali condiviso con Circle Brothers, ovvero Wim Lecluyse di Morc Records) e una manciata di nastri (tra cui lo split con Ben Chlapek) dal retrogusto drone/ambient. Di recente avevamo parlato qui su The New Noise di un altro album del musicista statunitense: Hold You Up degli Zelienople, primo su Miasmah per la band di Chicago. Accomunati da un approccio nostalgico alla narrazione, entrambi racchiudono frammenti di quelle storie invisibili che pervadono la nostra quotidianità, finendo per collocarsi in uno spazio dove i ricordi tendono a sfumare e infine evaporare. Christensen ne evoca le sensazioni riversandole in una manciata di episodi il cui minimalismo appare intimo come un abbraccio. Brian Harding (Zelienople) e Eric Eleazer li impreziosiscono con interventi di chitarra, tastiere e pedal steel, su cui va a posarsi la voce di Matt. La sobria eleganza con cui calibra il peso di ogni parola, offrendole il tempo necessario a insinuarsi nel cuore di chi resta in ascolto e prendere vita davanti ai suoi occhi, emana un calore rassicurante. I silenzi tra le note riverberate della stupenda “Where Does My Sound Go?” (che nella versione digitale in mio possesso, appare come “Where Does My Mind Go?”) si caricano di un più intenso significato, nascosto sotto quello che potrebbe sembrare un’irrilevante typo. Il linguaggio di Matt (anche negli Zelienople) è sovente imperniato sulla dualità tra la lieve malinconia di questi piccoli racconti per lui (ma non solo) terapeutici e la necessità di donarli – nella loro istintiva nudità – a quello stesso mondo da cui provengono. Con parole sue: I just think of composing as being able to do something more than once.

