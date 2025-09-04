Massimo Silverio: in ascolto “Zoja”

Che cosa sappiamo?

Surtùm, il nuovo album di Massimo Silverio, uscirà il 10 ottobre per Okum (il 27 settembre all’Auditorium Candoni di Tolmezzo avrà luogo l’anteprima live), anticipato dal singolo “Zoja” già disponibile all’ascolto. Nel nuovo album sarà presente anche “Sorgjâl“, brano già condiviso all’inizio dell’estate.

Prodotto da Manuel Volpe, Surtùm è stato scritto da Massimo Silverio e arrangiato insieme a Nicolas Remondino e allo stesso Volpe, già al suo fianco in Hrudja. Il disco si arricchisce della partecipazione di altri musicisti: Mirko Cisillino (C’mon Tigre) al corno e tuba, Flavia Massimo (Teho Teardo) al violoncello, Benedetta Fabbri al violino e Martin Mayers al corno delle Alpi.

Il termine “Surtùm”, in friulano, si traduce come “palude” o “prato acquitrinoso”.

Dice Silverio: “Mi sono chiesto: in quale luogo si conserva la memoria? Questa domanda mi ha portato a cercare quel punto in cui reale e metafisico si toccano e si incontrano. Un luogo in cui immagino che ogni azione, ogni gesto, vadano a depositarsi una volta che la loro eco si è spenta ed è rimasto solo il silenzio. […] Mentre l’esistenza oggi pare ristagnare in una frenesia torbida che sa solo di sterilità, una palude è luogo sia di morte che di vita: di transizione, di trasformazione, di rinascita. È un simbolo di quel luogo tra la realtà e ciò che sta oltre, tra la vita e la morte, tra due mondi. Penso all’umidità come a una fresca emanazione di vita […] un ‘luogo’ sacro che sta scomparendo. E mi chiedo: sta scomparendo anche la nostra capacità di lasciarci vestire dalle memorie?”.

Tracklist

01. Sorgjâl

02. Avenâl

03. Zoja

04. Vàre

05. Prin

06. Grim

07. Ghirbe