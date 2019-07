Massimo Martellotta: nuovo video e date del tour in solo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo 5 dischi in solitaria – le one man sessions – e un tour serrato in tutta italia, Massimo Martellotta (Calibro 35) torna con il video del brano “Vetro” registrato dal vivo durante uno dei suoi ultimi concerti in solo. Queste le prossime date del tour:

15/7 Eboli – Disorder – Première

16/7 Veroli – Sora Loci

18/7 Padova – Parco Della Musica

19/7 Firenze – OFF Bar – Lago Dei Cigni

20/7 Bologna – Le Serre – Kilowatt Summer

“Vetro” è uno dei brani del nuovo repertorio del polistrumentista, traccia inedita in anteprima in una versione dal vivo.

Il concerto in solo di Massimo Martellotta è un viaggio nel processo creativo. Momenti cinematografici e minimalisti tra Satie e Ry Cooder, si mischiano con digressioni jazz/hip hop e cavalcate psichedeliche fondendo ispirazioni à la Thom Yorke con la soundtrack d’autore.

Diretto da Pietro Leone, il video è stato registrato lo scorso 8 maggio presso gli studi “Indigo” di Palermo.