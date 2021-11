MASMA DREAM WORLD, 31/10/2021

Pordenone, Ex Convento di San Francesco.

Stasera all’Ex Convento di San Francesco a Pordenone c’è un nome nuovo nell’ambito delle musiche avventurose e non convenzionali: Masma Dream World, migrata a New York dal Gabon e con madre singaporiana, proprio questo novembre si esibirà in quel tempio londinese che è il Cafe Oto, al Le Guess Who? Olandese e al Krake berlinese. Coraggiosi – ma mica poi così scemi a questo punto – quelli di Scenasonica a proporcela in Italia. Non solo musica, ma performance: Play At Night, l’esordio tribale e profondo di Devi Mambouka, è infatti riprodotto interamente dal laptop, con lei che non interviene sulla musica ma si muove all’interno e all’esterno del palco, canta (anche in dialogo con la sé stessa registrata) e usa uno strumento a percussione e i sonagli che ha alle caviglie. È assolutamente magnetica e capace nel giro di mezzo secondo di passare dal riso al pianto, dalla commedia al dramma (si lascia anche cadere a terra, facendosi malissimo), soprattutto in grado di portarci in luoghi primitivi che non possiamo dire se esistono davvero nella realtà condivisa da tutti o solo nei nostri rispettivi inconsci. Pioggia, percussioni circolari, bassi che scavano il terreno: con il fonico giusto Play At Night sembra non poter far altro che guadagnarci dal vivo, complice la presenza impossibile da ignorare di questa ragazza che a fine concerto (senza bis, perché il repertorio è ridotto e se non hai uno che “ti fa i suoni” anziché il computer diventa difficile improvvisare) si rivela assolutamente solare e curiosa. Speriamo cresca ancora.