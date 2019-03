Marzo al Magazzino sul Po (arrivano gli Oneida e i Pontiak)

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

Venerdì 1

BONETTI | Quel Silenzio Dopo La Guerra tour

+ open act LATLETA

+ special guest

Sabato 2

TURIN HORSE

LLEROY

Venerdì 8

Torino rivuole il suo CONCERTINO DAL BALCONCINO!

Sospeso dall’inizio dell’anno per volere delle autorità, il Balconcino torna in occasione dell’8 marzo in un’edizione straordinaria, in collaborazione con Arci Torino e Magazzino sul Po.

Protagonisti della serata:

Leonardo Gallato / cantautore

Surfoniani/ surf

Gab Sedino / dj

IL SUOLO / rap

MCCS Punklirico

Sabato 9

ROME IN REVERSE | We’ve been here ITALIAN TOUR 2019

+ MIRARI

Domenica 10

PONTIAK

+ SOLOW

Lunedì 11

REGGAE WORKERS OF THE WORLD | EUROPEAN TOUR 2019

Sabato 16

ONEIDA

Venerdì 22

DINO FUMARETTO | COMA release party

Band esclusiva: Iosonouncane, Rocco Marchi, Francesca Baccolini, Simone Cavina

Sabato 23

URBAN STRANGERS | US TOUR 2019

+ ITTO

Sabato 30

MASAMASA