Marzo 2018 al Magazzino sul Po

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

#finoamezzanotte | marzo

Magazzino sul Po – Torino

Venerdì 2 marzo 2018

( r ) Fabrizio Modonese Palumbo presenta SPUN I.P.

SPUN I.P. è la prima raccolta retrospettiva dedicata al lavoro solista di Fabrizio Modonese Palumbo, raccontato attraverso tutte le cover da lui registrate e realizzate a nome ( r ) negli ultimi 15 anni.

Apertura porte ore 21:00

Ticket 5€

Sabato 10 marzo 2018

Squadra Omega presenta: MATERIA OSCURA

Apertura porte ore 21:00

Ticket 8€

Giovedì 15 marzo 2018

Sudore #11 Ombre Cinesi + Anything Pointless + Electro Nachos djset

Ombre Cinesi: duo indie pop che riceve l’attenzione del pubblico già dal lancio del primo singolo “Non mi piace flirtare” pubblicato a settembre 2017.

Anything Pointless: Superbudda e Waves For The Masses sono felici e orgogliosi di presentare l’EP d’esordio di Anything Pointless: EVA. Il lavoro, fatto di sketch di elettronica astratta, synth tremolanti, trame rumorose e oscillazioni sognanti, è stato pubblicato il 15 dicembre su tutte le piattaforme digitali tramite Superbudda Production, l’organo di pubblicazione dell’eponimo avamposto culturale torinese.

Apertura porte ore 21:00

Ticket 4€

Venerdì 23 marzo 2018

Jørgen Thorvald + DMatch

Il progetto Jørgen Thorvald nasce con l’idea di visualizzare paesaggi post-industriali attraverso immagini tradotte in musica elettronica, dove l’uso di sintesi analogica è predominante rispetto a quella digitale, per un connubio tra krautrock e giorni nostri.

Apertura porte ore 21:00

Ticket 5€

Sabato 24 marzo 2018

THE LIONSTEADY original 60′ ska rocksteady soul

I THE LIONSTEADY sono una band di 7 elementi amanti della musica in levare, nati alla fine del 2015.

Apertura porte ore 21:00

Ticket 5€

Giovedì 29 marzo 2018

Cado nello Specchio release concert

Apertura porte ore 21:00

Ticket 5€

Venerdì 30 marzo 2018

Psycho River Fest preview #2 w/ Sunwatchers

L’ensemble di Brooklyn avant-psych/rock/jazz Sunwatchers ha reminiscenze di Ethiopiques, John Handy Band, Terry Riley, Art Ensemble che incontra Laddio Bolocko…

Apertura porte ore 21:00

Ticket 6€

Sabato 31 marzo 2018

Low Standards, High Fives + Neverwhere

I Low Standards, High Fives nascono nel 2012 nei dintorni di Torino. L’intento iniziale è di fondere la passione comune per l’emo di fine/inizio secolo (Texas Is The Reason, Mineral, Christie Front Drive, American Football) con ascolti e influenze personali, senza porsi alcun vincolo di genere, con la certezza di essere fuori moda e allo stesso modo con il desiderio di scrivere canzoni che durino più di un’estate.

Nell’ ottobre del 2017 la band entra negli studi di Spazio Rubedo per la registrazione del primo full length: un album registrato in presa diretta, con l’intento di catturare su disco l’intensità live della band. Il prodotto finale, registrato e mixato in poco più di un mese e successivamente masterizzato a Chicago da Carl Saff, è quanto di più fedele e onesto la band potesse sperare di riuscire a realizzare. Il disco vedrà la luce il 31/3 grazie alla collaborazione con l’etichetta indipendente inglese Engineer Records.

Apertura porte ore 21:00

Ticket TBD