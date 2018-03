Marzo 2018 al Bronson (RA)

Riceviamo dal Bronson e pubblichiamo.

SABATO 3 MARZO – Wrongonyou + Sunday Morning.

Aftershow: ANNI ZERO PLUS

Dopo il live di questa estate all’Hana-Bi torna a Ravenna Wrongonyou, all’anagrafe Marco Zitelli. Da subito si è fatto conoscere come un giovane talento fuori dal comune che con la sua musica innovativa e autentica arriva dritto al cuore. Il suo è un progetto neo folk in lingua inglese, attento alla melodia e alla sperimentazione, insolito nel panorama musicale italiano. File under Bon Iver & Fleet Foxes.

Aprono i Sunday Morning.

MARTEDÌ 6 MARZO @ Zona Roveri (Bologna) ZONA BRONSON

Carpenter Brut + Youth Code + Confrontational

Carpenter Brut, misterioso compositore francese, arriva in Italia e solo a Bologna presso Zona Roveri, che per l’occasione diventa Zona Bronson. Sarà infatti questa la prima data della collaborazione nata tra Zona Roveri e Bronson Produzioni, una nuova rassegna di concerti ed eventi che vedrà i due staff unire le proprie esperienze negli spazi del locale bolognese.

SABATO 10 MARZO – Belize

+ Bronson Aftershow

Già dal loro album d’esordio, Spazioperso, si poteva intuire. Un sound, quello dei Belize, che si candida fra i più interessanti della scena italiana: capace di racchiudere l’oscurità dell’elettronica e del trip hop insieme alla ritmica ruvida del rap, illuminando il tutto con le melodie prese in prestito dal cantautorato italiano.

SABATO 17 MARZO – L.A. Witch + Frown

+ Bronson Aftershow

Le tre ragazze di L.A. Witch vi trasporteranno nelle calde e fumose notti californiane.

Il nome è un nome improprio parziale: sebbene la band provenga da Los Angeles, non prendono parte a nessun tipo di stregoneria o rito magico. Tuttavia la loro capacità di evocare un tempo e un luogo specifici attraverso il loro sound suggerisce che la loro musica sia una sorta di magia.

Frown: due ragazze con lo stesso corredo genetico nel settembre del 2015 decidono di mettere su un gruppo. Chitarra, batteria, pezzi semplici e alla brutto dio. Immediate, semplice e arrabbiate, arrivano per la prima volta al Bronson!

VENERDÌ 23 MARZO- Balmorhea + Martyn Heyne

Dopo 5 anni di silenzio i Balmorhea hanno pubblicato il loro sesto album Clear Language. Sui palchi dal 2006, Rob Lowe e Michael Muller sono pronti a tornare sul palco del Bronson accompagnati da una band di polistrumentisti per continuare a sottolineare l’importanza della compostezza e del minimalismo.

VENERDÌ 30 – SABATO 31 MARZO

Torna in collaborazione con Cisim UNDER FEST, il festival del rap underground italiano!

con: COLLE DER FOMENTO – Real Rockers (ENSI, Moddi MC,MACRO MARCO e DJ MADKID aka Paolino) Inoki Ness – Egreen – Brain Fno – Davide Shorty – Drimer – LESLIE – Tmhh – Poche Spanne – William Pascal – Lethal V – Principe – ZAMPA – MoonLoverz – Dima Arena – Dj Nersone aka Ciccio B + guests

Biglietti: circuito VIVATICKET