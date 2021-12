MARTYNA BASTA, Making Eye Contact With Solitude

Un modo per fare pace con me stessa e la realtà che mi circonda

Si condensa in questa breve formula, essenziale quanto le modulazioni che la traducono in suono, la prima uscita discografica di Martyna Basta. Artista poliedrica, componente del collettivo interdisciplinare PROGREFONIK, la giovane autrice polacca giunge al suo esordio – nastro curato dalla label slovacca Warm Winters – dopo una serie di ep autoprodotti pubblicati a partire dallo scorso anno. Incentrato sulla alienante routine domestica e sul senso di persistente solitudine da essa instillata, Making Eye Contact With Solitude si presenta come una raccolta di flussi elettroacustici improvvisati, sviluppati a partire da field recording di consistenza tattile e modulazioni vocali indecifrabili. A questi elementi si sommano fraseggi strumentali diafani estratti da violino, zither e clavicembalo, che contribuiscono in modo determinante alla definizione di un multiverso ipnagogico profondamente evocativo, accostabile per atmosfera alla pratica sonora di Claire Rousay.

Fedele alla struttura del formato fisico scelto, il lavoro risulta diviso in due sequenze tripartite prive di soluzioni di continuità. La prima parte delinea un immaginario straniante nutrito da stratificazioni di rumori di fondo e dissonanze su cui, in “Unknown Reel Tape”, aleggia un canto flebile paragonabile ad una versione lo-fi dei vocalizzi mistici di Lisa Gerrard. Siamo di fronte alla trasfigurazione onirica di una realtà opprimente realizzata con tocco lieve e privo di inquietudine, una narrazione introspettiva che in apertura del secondo lato assume le sembianze di un mantra spettrale dall’incedere ipnotico. Gradualmente il suono si dilata amplificandosi nelle pause gravide di “Broken Promises” prima di ritrovare densità nei rintocchi stridenti della conclusiva “Untimely Dusk”.

Sinestetico e ammaliante, Making Eye Contact With Solitude costruisce un itinerario ambient immersivo segnalandosi come debutto notevole di un’artista talentuosa da seguire con interesse.