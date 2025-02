MARRACASH, È Finita La Pace

È Finita La Pace non era un passo né evidente né semplice per Marracash, tenuto conto dell’amblé tra Persona e Noi, Loro, Gli Altri, lavori che ne hanno attestato la grandezza. Poi questo è stato l’anno del Dogo che è tornato a casa. Fabio (accompagnato da Zef e Marz) sembra scegliere un approccio meno granitico e più street, lanciando delle discrete bombe alla scena e ai suoi autori (il Petrella citato in “Power Slap”). Marracash è comunque ecumenico e pop, compresa una propensione se non al canto a uno sguardo più musicale alla materia rap. Una “È Finita La Pace”, ad esempio, è un brano pop che potrebbe dire la sua anche sui palcoscenici deputati, pur rimanendo “conscious” a livello di significato. Ci sono pezzi introspettivi e campionamenti che mettono al tappeto, dall’Ivan Graziani di (ancora) “È Finita La Pace” ai Pooh di “Soli”, ma, soprattutto, la padronanza di un rap che della drammaticità e dello struggle ha fatto la sua cifra. “Factotum” è il canto dei diseredati e degli arrangioni, e colpisce allo stomaco. Dopo “Pagliaccio” torna la lirica con Puccini in “Vittima”, intensa e spietata sopra a un’umanità che del vittimismo ha spesso fatto una bandiera. “Troi*” è centrata e sul dualismo uomo-donna nei rapporti fisici e nell’amore carnale al di là degli stereotipi, ma sul rapporto con le proprie metà torna anche in “Pentothal”, in cui Marracash parla delle sue debolezze con tono posato e caldo, ed anche “Lei” è un raggio della stessa ruota. Del resto la musica pop è tematicamente approccio, base e racconto e Marracash è riuscito ad entrare ai piani alti del pop restando ad un livello inattaccabile. Per l’idea che mi sono fatto fra dieci anni la musica italiana potrebbe aver guadagnato un autore e cantante mica da poco. È Finita La Pace non è il capolavoro di Marracash perché non aveva bisogno e credo nemmeno intenzione di scriverne uno, ma contiene 4/5 brani che masticheremo a lungo, grandi e piccini.

Tracklist

01. Power Slap

02. Crash

03. Gli Sbandati Hanno Perso

04. È Finita La Pace

05. Detox / Rehab

06. Soli

07. Mi Sono Innamorato Di Un AI

08. Factotum

09. Vittima

10. Troi*

11. Pentothal

12. Lei

13. Happy End