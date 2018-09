Marnero: il video per “A.C.H.A.B.”, pezzo dal nuovo Quando Vedrai Le Navi In Fiamme Sarà Giunta L’Ora

I Marnero hanno messo online il video del brano A.C.H.A.B., antipasto del disco Quando Vedrai Le Navi In Fiamme Sarà Giunta L’Ora, la cui uscita è prevista per il primo di ottobre sotto le insegne congiunte di Sangue Dischi, Epidemic Records, Dischi Bervisti, To Lose La Track, Shove, Sonatine Produzioni e Controcanti.

Il disco può essere ordinato già ora su marnero.tictail.com e sarà presentato il 30 settembre al Krakatoa Fest III, che si svolgerà al Tpo di Bologna. Sull’intero lavoro ovviamente torneremo al momento opportuno, come sempre fatto con questa band.