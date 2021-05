MARE COGNITUM, Solar Paroxysm

Mare Cognitum è una one man band di Portland e Solar Paroxysm è il suo quinto full-length, pubblicato su I, Voidhanger Records in Europa e su Extraconscious Records in USA il 19 marzo 2021.

Il genere di riferimento è il cosiddetto atmospheric black metal, con una forte componente estrema che, in qualche modo, smorza quella atmosferica, dando origine a un interessante connubio di epicità e aggressività che avvicina Mare Cognitum alla scena americana dell’USBM, ma con un’aura “post” più simile a quella dei Wolves In The Throne Room.

I cinque brani dell’album, pur avendo una durata notevole (oltre i dieci minuti per traccia), sono scorrevoli e vari al loro interno. Riff in tremolo-picking, blast beat e un uso dei synth mai preponderante conferiscono coerenza all’insieme, ma non si sfocia nella monotonia. Un senso di grandiosità è il leitmotiv di tutto il disco e le tematiche – quasi filosofiche, incentrate sul sistema solare – sono anche piuttosto originali se si pensa agli standard del genere. C’è una virata verso sonorità più vicine al depressive black metal in “Terra Requiem”, a mio avviso il miglior brano dell’album, sensibilmente più lento e riflessivo rispetto agli altri, in cui invece prevalgono ritmiche più serrate, nonostante una vena malinconica sia presente fin dalla prima traccia, “Antaresian”. L’alternanza di growl e scream dà anch’essa colore all’insieme e crea delle ottime dinamiche all’interno del muro sonoro dato da riff ossessivi e blast beat furioso che, talvolta, lascia spazio a ritmiche vagamente “doomeggianti”.

Solar Paroxysm è un album stratificato e complesso, la cui solo apparente orecchiabilità deve fare i conti con la durata dei brani, ma che ha in un riffing accattivante e movimentato un innegabile punto di forza. Evidente anche la maturità compositiva raggiuta da Jacob Buczarski, la cui evoluzione come musicista fa credere a stento che faccia tutto da solo: rispetto ai lavori precedenti, infatti, vi sono una maggiore raffinatezza e cura dei dettagli, elementi che fanno ben sperare anche per le uscite future di questo progetto così promettente.