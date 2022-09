MARCO BERTONI, Live In Trentville

Attivo dalla fine degli anni Settanta in qualità di tastierista dei Confusional Quartet – band protagonista della new wave italiana, fondata insieme a Lucio Ardito, Enrico Serotti e Gianni Cuoghi – Marco Bertoni non ha mai smesso di operare in ambito musicale, proponendosi come autore, arrangiatore, produttore, ideatore di eventi nonché compositore dedito alla sperimentazione elettronica. In tale veste ha realizzato colonne sonore per cinema, teatro e balletto e plasmato alcuni lavori pregevoli sia da solista che in collaborazione, come il recente “Wrong Ninna Nanna”, basato su testi scritti da Franco “Bifo” Berardi e affidati alla maestria interpretativa di Bobby Gillespie dei Primal Scream e Lydia Lunch.

In Live In Trentville il musicista bolognese torna alla dimensione solitaria, proponendo un itinerario tripartito ed epurato da qualsiasi intervento strumentale, perché interamente fondato su campioni e frequenze ambientali. Attraverso la sommatoria di livelli sonori diversificati, ottenuti manipolando in vario modo la materia di partenza, ciò che prende forma è un soundscape immersivo orientato a uno sviluppo dilatato ed ipnotico, atto a definire ambienti d’ascolto totalizzanti. Non a caso centrano l’obiettivo soprattutto le due tracce iniziali – ciascuna di durata oltre i venti minuti – mentre decisamente meno incisivi risultano i sette minuti della conclusiva “The Imperceptible (White)”. È in particolar modo “Variazioni Su Musica Da Camera Di Alberto Caprioli” a riuscire nell’intento di costruire una linea narrativa convincente, basandosi sull’alternanza di scenari materici minuziosamente dettagliati, interpolati a sature modulazioni basse spinte – senza mai oltrepassarlo – fino al limite della distorsione. Tra le pieghe di questo flusso gravido di strisciante tensione fanno breccia frammenti melodici deformati estratti da un’epoca distante, veri e propri lampi hauntologici capaci di incrementare il fascino di un’opera profondamente evocativa.

Tracklist

01. Variazioni Su Musica Da Camera di Alberto Caprioli

02. L’Impercettibile (The Imperceptible)

03. The Imperceptible (White)