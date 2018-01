Marclay e altri al New Echoes, festival di nuova musica svizzera a Venezia

Riceviamo e pubblichiamo.

NEW ECHOES

Festival di nuova musica svizzera a Venezia

Seconda edizione

Felicemente sorpresi dal successo della prima edizione – successo che speravamo, ma che non ci saremmo attesi così caloroso in ogni appuntamento e in ogni luogo – vi presentiamo la nuova stagione di “New Echoes – rassegna di nuova musica svizzera”, progetto che si è rivelato come focus coinvolgente e ideale su alcune delle più emozionanti e innovative realtà musicali che vengono dalla Svizzera, in particolare quelle che si muovono attorno ai linguaggi contemporanei del jazz, della ricerca multidisciplinare e dell’elettronica.

Anche questa seconda edizione di “New Echoes” si articolerà in 5 appuntamenti tra gennaio e aprile 2018 e avrà come punto centrale il Palazzo Trevisan degli Ulivi, ma si rinnova il felice coinvolgimento del Teatrino di Palazzo Grassi e della rassegna Jazz Area Metropolitana a Mirano, in un’ottica di condivisione e apertura verso pubblici e esperienze diverse. Nel programma di questa nuova edizione, che ha al suo centro le dinamiche creative della relazionalità dei linguaggi musicali, nonché il superamento dei confini dei linguaggi stessi, troveranno così posto l’esplosiva e originalissima miscela dei La Tène, che congiungono la tradizione del suono della ghironda con l’elettronica e i ritmi ipnotici dell’avanguardia folk, il raffinato jazz del trio del pianista Colin Vallon, l’esuberanza multiculturale del quartetto della sassofonista Nicole Johänntgen, lo spiazzante rigore della performance sonora di uno dei più grandi artisti viventi, Christian Marclay (già Leone d’Oro alla Biennale di Venezia) e le sonorità elettriche dei giovani Kaos Protokoll.

Cinque traiettorie sonore anche quest’anno tutte da vivere con curiosità e in prima persona, accompagnati dalla convivialità, cinque esperienze di una creatività che nasce ancora una volta nel cuore dell’Europa, tra tradizione e cambiamento, paesaggi obliqui e felici spaesamenti.

Enrico Bettinello (direttore artistico New Echoes)

Venerdì 26 gennaio 2018, ore 21

Palazzo Trevisan degli Ulivi

LA TÈNE (avant folk)

Alexis Degrenier (ghironda)

Cyril Bondi (percussioni)

d’incise (harmonium, elettronica)

Gli echi tradizionali della ghironda, le percussioni, l’elettronica, l’harmonium, mondi che si incontrano, che immaginano nuove geografie scure e sotterranee dove il passato e il futuro danzano assieme attorno al fuoco. La Tène è una delle formazioni più originali della nuova musica svizzera, tra ipnotiche reiterazioni, coreografie immaginarie ed echi visionari.

Venerdì 16 febbraio 2018, ore 21

Palazzo Trevisan degli Ulivi

COLIN VALLON TRIO (jazz)

Colin Vallon (pianoforte)

Patrice Moret (contrabbasso)

Julian Sartorius (batteria, percussioni)

Tra le meraviglia del jazz svizzero di oggi, il trio del pianista Colin Vallon è certo una delle più originali, grazie a un rapporto con la tradizione che tra lirismo e imprevedibilità crea combinazioni sempre nuove. Con lui il contrabbasso di Patrice Moret e la batteria dello straordinario Julian Sartorius, già ospite di una memorabile performance solista nella scorsa edizione di New Echoes. Non è certo un caso che il trio di Vallon sia una punta di diamante del catalogo della raffinata etichetta ECM.

Venerdì 16 marzo 2018

Palazzo Trevisan degli Ulivi

NICOLE JOHÄNNTGEN QUARTET (jazz)

Nicole Johänntgen (sassofono)

Nehad El Sayed (oud)

Jörgen Welander (tuba)

Clemens Kuratle (batteria)

La vulcanica sassofonista tedesca Nicole Johänntgen vive e lavora in Svizzera da

oltre 12 anni. Il suo quartetto con il suonatore egiziano di oud Nehad El Sayed, il

suonatore di tuba Jörgen Welander e il batterista Clemens Kuratle crea una fascinosa miscela di jazz e musica orientale. Giocosa e versatile, la Johänntgen sa contagiare con la sua energia coloratissima chiunque la ascolti.

Martedì 17 aprile 2018, ore 21

Teatrino di Palazzo Grassi

CHRISTIAN MARCLAY

“Found in Venice” (performance)

Christian Marclay (oggetti)

Okkyung Lee (violoncello)

Luc Müller (percussioni)

in collaborazione con Fondazione Pinault – Palazzo Grassi Punta della Dogana

Non ci vogliono troppe presentazioni per Christian Marclay, che è stato

insignito del Leone d’Oro alla Biennale per il suo leggendario The Clock. Artista

multidisciplinare da sempre legato alla musica, porta al Teatrino di Palazzo Grassi una performance con il violoncello di Okkyung Lee e le percussioni di Luc Müller che si preannuncia come uno dei grandi eventi del 2018.

Venerdì 27 aprile 2017, ore 21

Teatro di Villa Belvedere, Mirano (Ve)

KAOS PROTOKOLL (jazz/rock)

Simon Spiess (sassofono, clarinetto basso)

Luzius Schuler (tastiere, synth)

Benedikt Wieland (basso, elettronica)

Flo Reichle (batteria, elettronica)

in collaborazione con Jazz Area Metropolitana

Dopo il grande successo dello scorso anno, la collaborazione con Jazz Area Metropolitana continua all’insegna del miglior jazz elettrico giovane. Nel bel teatro di Villa Belvedere a Mirano arrivano ora i Kaos Protokoll, travolgente band che mescola rock d’avanguardia e improvvisazione free, tenendo strette le redini ritmiche della black music. La musica di domani, dalla Svizzera di oggi.

Consolato di Svizzera

Palazzo Trevisan degli Ulivi

Campo S. Agnese, Dorsoduro 810 – 30123 Venezia

T. 041 241 1810

eventisvizzeri@palazzotrevisan.it

palazzotrevisan.wordpress.com