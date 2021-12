MALADY, Ainavihantaa

Chi segue The New Noise da qualche anno forse ricorda i finlandesi Malady dai tempi del loro album omonimo (2015). Qualche altro lettore potrebbe averli scoperti con il successivo Toinen Toista (2018) o forse avrà letto la nostra intervista del 2015 a una delle più emozionanti formazioni progressive rock del panorama nordico. Con Ainavihantaa tornano a uno stile non troppo distante da quello degli esordi, recuperando le atmosfere nostalgiche di allora e impreziosendole con un sofisticato approccio jazz. Sono tutte sfumature che facevano parte del loro mondo già tra le note di “Kantaa Taakan Maa” (brano di apertura del debutto), ma nel primo singolo “Dyadi” si percepisce un’eleganza là funzionale allo sviluppo di svariati passaggi strumentali e qui splendidamente incastonata tra le note della strumentale “Haavan Väri”. Vi si inserisce anche un pizzico di contemporaneità, in particolare nella traccia di apertura “Alava Vaara”, nella cui transizione da lieve strumentale retrofuturista a narrazione dal sapore folk si riconosce il potenziale insito in questo album. L’impressione è che i Malady (cui ora si aggiunge il sassofonista Taavi Heikkilä) abbiano assecondato l’evoluzione naturale del proprio stile, integrandola con calibrati accorgimenti che renderanno sempre più organica la loro personale visione musicale. Una splendida conferma.

Ainavihantaa by Malady