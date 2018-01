MAISIE, Maledette Rockstar

Le canzoni non servono a niente.

Maledette Rockstar è un disco incredibile, lungo, noioso, pensato e fatto da “musicisti vecchio stampo” con ancora in testa la fissa di scrivere canzoni come si faceva una volta; ma chi gliel’ho farà fare poi… Cosa sono oggi le canzoni? Se andaste a chiederlo a un ventenne, molto probabilmente non vi saprebbe nemmeno rispondere, taglierebbe corto preferendo parlare di musichette, di sigle dei cartoni animati tutt’al più, in modo da farvi subito venire la voglia di spaccare tutto o di rifilargli la classica pacca sulla spalla sussurrando all’orecchio che col tempo tutto tornerà ad andare per il meglio. L’iperbole-provocazione è naturalmente voluta, perché più si ascolta questo lavoro e più ci si chiede (almeno io mi sono chiesto, senza peraltro sapermi dare una risposta certa): ma a uno nato nel 1998potrà mai piacere un disco simile, nel quale si miscelano testi ed estetiche pop in modo giocoso ma talmente cerebrale da farsi venire il mal di testa? In fondo chi può saperlo… Intanto a chi ha una certa età, facciamo almeno dai 35/40 anni in su, e mastica dischi pure mentre dorme, di sicuro i Maisie sembreranno quell’infaticabile esperimento popular in odore di goliardia che in realtà ha talmente chiare la musica e la società di oggi che non può non descriverle con espressione sardonica, cinica. Tutti gli altri resteranno certamente spiazzati dai loro racconti-fiume, figli di una complessità che resta arduo decrittare subito: il consiglio è di ascoltare a spezzoni questo doppio cd, senza fretta. Insomma, qui siamo di fronte a un gruppo “pesante”, che usa l’arma dell’ironia per farsi passare addosso una vita che è stronza per antonomasia. E allora ci canta su, augurando la morte a uno dei maggiori responsabili della crisi industriale del Paese, oppure facendo quasi il verso a ligabui&nomadi&gesùcristi& padripii, senza mai dimenticare la rigorosa lezione del lider maximo della canzone pop italiana, il dottor Jannacci Enzo da Milano. Non voglio farvi perdere altro tempo nell’elencarvi chi c’è dentro questo disco enorme, politico, radicale, che ha avuto una gestazione praticamente decennale (chissà quante volte sarà cambiato tra una session e l’altra…). Posso però affermare che, se volete comprendere appieno il periodo storico che stiamo vivendo ora, dovete fare i conti anche con Maledette Rockstar, un album studiato, fatto da gente che ha studiato, perché sa che l’unica arma a sua disposizione è proprio la conoscenza. Senza di questa si generano mostri. E loro, anche se a volte giocano a farci pensare il contrario, per fortuna non lo sono. Bentornati.

Tracklist

Cd 1

01. Benvenuti In Paradiso

02. Maledette Rockstar

03. Sono Sempre I Migliori Che Se Ne Vanno

04. Dio é Morto

05. Madama Doré

06. Io sono Una Rockstar

07. Che Fico!

08. Vincenzina E Il Call Center (“Versione Uguale”)

09. Certe Notti

10. Un Programma Politico Minimale Inefficace Ma Parecchio Divertente!

11. Saggio Breve Di Straordinaria Sagacia Sul Rapporto Fra La “Sinistra” Italiana E I Suoi Elettori Tra Il 1994 E Il 2013

12. Siamo Solo Noi

13. Ammazza Il Corvaccio

14. Aria

15. Folkpolitik (The Vittorio Sgarbi’s Torture Show)

16. Donna Pesce

17. La Canzone Di Marinella

Cd 2

01. Ruderi E Macerie #3

02. Wilma E Il Diavolo

03. Il Ragazzo Della Via Adriano

04. Gesù

05. Porno Nel Liceo Degli Orrori

06. Ozzy Ha Un Nuovo Pantalone

07. Padre Pio Kung Fu Master (Da Pietrel-Cina Con Furore)

08. Vincenzina E Il Call Center (Versione “Diversa”)

09. Dottor Marchionne, Mi Dispiace Doverle Comunicare Che Il Suo Tumore é Maligno: Le Restano Al Massimo Due Settimane Di Vita

10. L’Atroce Vendetta Del Nanetto Pingping

11. Hyperbaric Rendez-Vous

12. Morire A Colazione

13. La Ballata Della Leggerezza (Piovono Rane…)

14. War!