Mai Mai Mai: in ascolto “Musica Nova” dall’imminente Rimorso

Post nr. 22 con tag Mai Mai Mai sul sito. Non ha più senso presentarlo. E poi piace a Kevin Martin, non c’è nulla che possiamo aggiungere.

Maple Death, una delle poche etichette indipendenti rilevanti, specie dal punto di vista qualitativo, rimaste in Italia, scrive che Rimorso, il nuovo album di Toni Cutrone, è mediterranean gothic. Noi – per evitare fraintendimenti – vi diciamo che non si tratta di una brutta copia dei Dead Can Dance con i neomelodici al posto delle influenze indiane, arabe e africane. Il disco esce il 20 maggio e che vi facciamo sentire “Musica Nova”, con alla voce Nziria.