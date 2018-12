Magazzino sul Po (TO): le prossime date di dicembre

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

Venerdì 7 dicembre 2018

Arcano 16

Apertura porte ore 21:00

Magazzino sul Po – Torino

evento riservato ai soci Arci

La nuova rock-band torinese, in collaborazione con Magazzino sul Po e LibellulaMusic, presenta il suo primo live show: #ArcanoSvelato. Una serata per gli amanti della psichedelìa e della poesia; una celebrazione in pieno stile Rock sotto la magica cornice dei Murazzi di Torino.

A seguire Rockadelica – Il ROCK è tornato ai Murazzi

Sabato 8 dicembre 2018

SicaParty (non è un concerto)

Apertura porte ore 22:00

Magazzino sul Po – Torino

contributo all’ingresso: 3 euro

evento riservato ai soci Arci

Il SICAPARTY è tornato! Dopo la disgregazione della band a suon di cause milionarie e querele, torniamo nella nuova veste di Gruppo Fallito™ per farvi divertire alla nostra maniera con un dj set: dalle 22:30 in poi mixeremo per voi delle bombe hip hop, electrofunk, italodisco e house, buttandoci dentro anche loop e percussioni.

Giovedì 13 dicembre 2018

Magazzino sul Po e TOdays festival presentano:

Max Collini

in: “Dagli Appennini alle Ande”

Apertura porte ore 21:00

Magazzino sul Po – Torino

contributo all’ingresso: 10 euro

evento riservato ai soci Arci

Max Collini in questo spettacolo in forma di monologo reciterà – con il cuore in mano e in perfetta solitudine – alcuni dei racconti che ha scritto in prima persona e che più hanno caratterizzato il suo percorso artistico, per molti anni come voce narrante degli Offlaga Disco Pax e oggi con Spartiti – Jukka Reverberi + Max Collini.

Max Collini (all’anagrafe Massimiliano, classe 1967, ariete, celibe) è stato per circa undici anni la voce narrante e l’autore dei testi degli Offlaga Disco Pax, collettivo neosensibilista di Reggio Emilia in cui ha militato dalla sua fondazione avvenuta nel 2003 fino allo scioglimento, seguito alla dolorosa scomparsa di Enrico Fontanelli nel 2014.

Venerdì 14 dicembre 2018

Magazzino Paradiso & RYTHMĒ presentano:

SPACE ALIENS FROM OUTER SPACE live

LEO MAS dj set

resident djs: TADE – GAMBO – SUIVRE LE RYTHME

Apertura porte ore 21:00

Magazzino sul Po – Torino

contributo all’ingresso: 5 euro (per il concerto, gratuito dopo la mezzanotte)

evento riservato ai soci Arci

SPACE ALIENS FROM OUTER SPACE

Presentazione “Nebulosity”

Escape From Today Records // Cheap Satanism Records – Ottobre 2018

Asterism Trajectory Entanglement Propulsion

Into The Nebula The Outer Realms Particle Horizon Starchaser

Una nube interstellare di suoni sintetici ed effetti travolge il nostro pianeta. Quattro creature spaziali trasmettono un messaggio di luce, prendiamo il volo.

“Nebulosity” è la quarta pubblicazione degli Space Aliens From Outer Space, la prima di una formazione rivista, che oggi annovera un’argentea aliena alla batteria. Un flusso spaziale che va assaporato tutto d’un fiato, otto brani che si evolvono con naturalezza in un susseguirsi di suoni intergalattici, umanizzati proprio dalla neo entrata analogica percussione. “Nebulosity” apre con i riconoscibili suoni della band: “Asterism”, “Trajectory”, “Entanglement” e “Propulsion” sono un amalgama di sintetizzatori e vocoder, che dialoga con un fantascientifico John Carpenter o un alieno Ziggy Stardust e ritraggono il mondo già incontrato nell’ep del 2015 “Abduction”. È “Trajectory” a fissare la destinazione di questo nuovo viaggio e a condurci al cambiamento: con “Into The Nebula”, il ritmo spezzato modifica la percezione, si entra in una nuova dimensione, si incontrano nuove creature, dal tratto esotico seppur sempre interspaziale, altri mondi “Outer Realms”. Ridotti a particelle si passa attraverso una dimensione priva di profondità, “Particle Horizon” è il tramite per tornare al pianeta di Trinia con “Starchaser”. Il titolo di quest’ultimo brano è una menzione del film cult animato del 1985, qui è in corso una battaglia, quella di Orin contro il tiranno Zygon, quella dell’uomo comune nella sua lotta quotidiana. “Nebulosity” degli Space Aliens From Outer Space, pubblicato da Escape From Today e Cheap Satanism, esce in dicembre 2018, in formato vinile e digitale. “Trajectory” è il brano scelto per il videoclip che ci mostrerà le quattro creature del pianeta d’argento.

LEO MAS

Il suo nome è uno di quelli che chiunque sappia qualcosa di clubbing ha sentito nominare almeno una volta. La sua carriera inizia negli anni Ottanta, alla fine dei quali è già resident dell’Amnesia di Ibiza, in quel periodo il club più importante del mondo.

In Italia Leo Mas è stato il primo e il più autorevole promotore dell’House Music.

Sabato 15 dicembre 2018

I sudore I detox lives presenta:

TECHNOIR + Ottavia Marini

Apertura porte ore 21:00

Magazzino sul Po – Torino

contributo all’ingresso: 5 euro

evento riservato ai soci Arci

TECHNOIR

sono un duo electro soul/nu jazz con base a Milano nato nel 2014, composto da: Alexandros (aka Sound Activist): chitarre, synths, laptop, voce; Jennifer (aka Jennyfire): voce, effetti. Alexandros ha origini greche ed è cresciuto tra l’Italia e l’isola di Kerkyra, mentre Jennifer ha origini nigeriane e ghanesi ma è stata cresciuta da genitori italiani. Il loro sound mescola jazz, elettronica, soul e improvvisazione.

Ottavia Marini

“Non so scrivere in modo poetico: non sono un poeta. Non so distribuire le frasi con tanta arte da far loro gettare ombra e luce: non sono un pittore. Non so neppure esprimere i miei sentimenti e i miei pensieri con i gesti e con la pantomima: non sono un ballerino. Ma posso farlo con i suoni: sono un musicista”. Ottavia Marini nasce il 21 marzo 1987 a Palazzolo sull’Oglio, Brescia. Sin dall’infanzia manifesta un forte interesse per il disegno, il canto e le materie artistiche. Dai sei ai dodici anni fa parte della squadra agonistica di ginnastica artistica di Palazzolo. Fin dai primi studi pianistici Ottavia si dedica alla Composizione di opere personali, negli anni gli archivi di idee diventano sempre più affollati e durante l’estate 2017 nasce l’esigenza di raccogliere qualcuno di questi pensieri musicali in un lavoro : “IDEA” sarà il titolo di un ep di piano solo, in uscita in primavera 2018.

Sabato 22 dicembre 2018

4 Weed Records (non è un concerto)

Turin Party

Apertura porte ore 21:00

Magazzino sul Po – Torino

evento riservato ai soci Arci

Live Set: Bassliner (Ethno Dub) – ELND (Dreamy Dub)

Mic: Lion Warriah – #Galas

DjSet: Rootikal Dub Foundation (Uk Dub) – Abdenego (Uk Dub) – Biste (Stepper – Uk Dub)

Il 2018 segna il decimo anno di vita della label 4Weed Music, celebrato attraverso numerose uscite in vinile, apprezzate da dj come Rodigan, Channel One, Don Letts e la compilation ‘X – Ten Years of 4Weed Records’, composta da ben 24 tracce e nella quale sono presenti artisti come Vibronics, Zion Train, Jah Free, Dub Creator, Echotronix.