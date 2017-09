Magazzino sul Po presenta la stagione concerti autunnale

Riceviamo e pubblichiamo.

#finoamezzanotte autunno 2017

la stagione concerti del Magazzino sul Po

venerdì 22 settembre

VURRO

ascoltalo qui

venerdì 06 ottobre

Melt-Banana + arottenbit

ascoltali qui

sabato 07 ottobre

Of The Wand & The Moon + Sepulcrum + Petrolio

ascoltali qui

venerdì 13 ottobre

Nadja + KHN ‘ SHS + Troum

ascoltali qui

venerdì 20 ottobre

Pay no mind to us, we’re just a minor threat presenta:

Barnacles aka Matteo Uggeri + Sebastiano Carghini

ascoltali qui

sabato 21 e domenica 22 ottobre

Felabration Torino 2017

ascolta il sound

sabato 11 novembre

UNDISCO KIDD + Talkie Nerds

ascoltali qui

venerdì 17 novembre

UFOMAMMUT + Witnesses of Noise

ascoltali qui

venerdì 24 novembre

Jazz is Dead presenta: Laraaji & Carlos Niño + Gianni Giublena Rosacroce

ascoltali qui

sabato 25 novembre

Last Minute To Jaffna + Magnitudo

domenica 3 dicembre

Jazz:re:found Festival 2017 closing party

sabato 16 dicembre

IMAGO Fest: Thighpaulsandra & Massimo Pupillo + Luca Sigurtà

ascoltalo qui

biglietti: www.magazzinosulpo.it/biglietteria

apertura porte ore 21:00

Magazzino sul Po

Circolo ARCI Torino

Murazzi del Po, lato sinistro

magazzinosulpo.it

info@magazzinosulpo.it

www.facebook.com/magazzinosulpotorino