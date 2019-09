Magazzino sul Po ha delle novità per questa stagione: ecco i primi appuntamenti

Riceviamo da Magazzino sul Po e pubblichiamo.

I live di MAGAZZINO SUL PO

#finoamezzanotte – la nuova programmazione

I primi 4 mesi: dal 26 settembre al 21 dicembre: più di 30 serate, 6 format residenti di cui 4 inediti, 60 artisti diversi, la maggior parte provenienti da fuori Torino, 10 internazionali.

Quest’anno, per la prima volta, Magazzino sul Po sperimenta una direzione artistica collettiva. La formula rappresenta al meglio la comunità di persone che alimenta lo spazio in riva al fiume: professionisti, volontari, amici musicisti, appassionati.

Coordinata da Dewrec, giovane realtà di produzione musicale torinese, la proposta live del Circolo per la stagione 19/20 è costruita all’insegna della diversità e del coraggio.

I “classici”

sudore | #detoxlives

1 concerto al mese, 8 concerti, 16 artisti all’anno. Giunta alla sua terza stagione, sudore si afferma come la più interessante e longeva rassegna di musica emergente italiana. Novità, qualità, per disintossicarsi dagli algoritmi e consentire alla musica, ancora una volta, di sorprendere.

jazz is dead “off”

A dicembre, la prima data “off”. Il Festival di Arci Torino, diretto da Alessandro Gambo, dopo il grande successo della sua terza edizione di maggio, torna a celebrare la morte e la rinascita e le contaminazioni del Jazz, ai murazzi, sotto le arcate che sono state il primo nido del corvo.

Le novità

day off

Solo artisti internazionali, presi in quello che per gli addetti ai lavori è un “day off”: una casella rimasta vuota sul calendario del tour. Un giorno libero, per passare in città, per un concerto speciale, non programmato, inaspettato. La rassegna cadrà sempre ad inizio settimana e si sposterà, per Torino, con la collaborazione altri locali e sale concerto della città.

label

Le etichette si presentano, attraverso i loro artisti. Una serata al mese, dedicata alla scoperta musicale vista da un altra prospettiva, quella di chi la produce. Ogni appuntamento avrà per protagonista una label indipendente che presenterà parte del suo roster a Magazzino sul Po..

home gipsy home – rassegna nomade

House concert: gli amici, i divani, i cuscini per terra. La rassegna di concerti in casa che ha riscosso tanto successo nel 2019 inizia una collaborazione col Circolo. Una voglia ogni due mesi, Magazzino sul Po somiglierà al salotto di un alloggio di studenti fuori sede, con i tappeti, le poltrone e tutto il resto. E in più, attenzione: contro lo spreco di plastica, si berrà soltanto nelle tazze di HGH o in quelle che verranno portate da casa!

ottobre

venerdì 4 – Umberto Maria Giardini

sabato 5 – TUM presenta: Massimo Amato + Turin Unlimited Noise + Room3

venerdì 11 – Haram

martedì 15 – Alain Johannes (US)

giovedì 17 – sudore #22: Bob and the apple

venerdì 18 – Sotterranei night: Jessie The Faccio + Venere | Special guest: Roncea

sabato 19 – creativAfrica presenta: Baba Sissoko

giovedì 24 – Home Gipsy Home presenta: I Quartieri

venerdì 25 – Pieralberto Valli

sabato 26 – Bonsai presenta: Canarie

lunedì 28 – Sister Faye (SW) + Vea

novembre

venerdì 1 – Storm{o}

sabato 2 – Folkatomic

giovedì 7 – Bonsai presenta: Cara Calma

venerdì 8 – Carlo Corallo

sabato 9 – Dead cat in a bag

giovedì 14 – sudore #23: Anna Ox

venerdì 15 – I Botanici + Papazeta

sabato 16 – De Lorians (JA)

mercoledì 20 – Umut Adan (TR)

giovedì 21 – Beercock + Nowhere

venerdì 22 – Arianna Poli

sabato 23 – Electric Circus + Mistral Pusher (UK)

venerdì 29 – TUM presenta: ARTO

sabato 30 – Itto (release)

dicembre

giovedì 5 – sudore #24: I Tristi

venerdì 6 – Nularse

sabato 7 – Makepop

venerdì 13 – Aquarama

sabato 14 – Jazz is Dead presenta: TBA

giovedì 19 – HGH: Progetto Panico

venerdì 20 – Label: Out Stack records

sabato 21 – Yakubane (CH)