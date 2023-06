Lý Trang: in ascolto “so, flag on flag” dal suo disco in uscita per Subtext

Esce il 7 luglio per Subtext il disco della vietnamita Lý Trang, intitolato Syenite.

Trang era già uscita per Subtext come parte del collettivo Rắn Cạp Đuôi Collective, ma ora si concentra sul suo percorso solista, dopo che si è trasferita a Mosca poco prima dello scoppio del conflitto russo-ucraino. Nostalgia di casa e instabilità emotiva che deriva dall’instabilità politica si fondono in quelli che l’etichetta definisce dieci gioielli elettroacustici. Per ora possiamo ascoltare la carillonesca “so, flag on flag”.