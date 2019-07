Luglio al Klang di Roma

Riceviamo da Klang e pubblichiamo.

3 luglio

RSX (elettronica)

RSX è l’ identità creativa di Rocco Siliotto (1981), tecnico del suono, sound designer e compositore, ed è espressione di un percorso di ricerca che inizia nei primi anni 2000 dal sound design creativo in dominio digitale e arriva all’attuale schema di connessioni e disposizione degli strumenti sul tavolo da lavoro. Le tappe sono, fin qui, di natura varia. Così i linguaggi: dai “mosaici” introversi dentro un laptop degli inizi all’insieme di scatole digitali e analogiche che compongono il signal flow attuale. Forse le sole costanti nella produzione di RSX sono l’esperimento e la ricerca della distanza dai vincoli di linguaggio di genere.

5 luglio

CANECAPOVOLTO + THE OX (experimental)

Il collettivo audio/video canecapovolto è attivo dal 1992, sperimentando vari linguaggi e narrazioni sonore: da radiodrammi/“film acustici” a soundscape compositions, cut-up con suoni trovati, composizioni elettroacustiche (contenenti field recordings). Questo universo sonoro è sintetizzato nel box con wafer card usb “Film Acustici” (2015) e nel cd “Normale”, prodotto nel 2018.

Il progetto parallelo The Ox è basato sulla contaminazione di dance elettronica con suoni e strutture sperimentali, per scoprire quanto spazio inventare tra questi 2 generi e forzarne i confini naturali. Nei brani vengono utilizzate drum machine di nuova e vecchia generazione e vari synth analogici, voci sintetiche, suoni concreti. Sono stati finora prodotti: “Dance That Noise” (2018) e “The Ox Metal Box” (2019), che contiene 3 cd.

7 luglio

Binario 1 Est

MUSIC _ YôGô Trenô

VJ _ Zhang Li

(A/V Experimental)

8 luglio

Feels

(post-punk)

10 luglio

Bemydelay (psych/folk)

12 luglio

HIRO KONE (elettronica)

14 luglio

TYMBRO (psychedelic post-rock)

Progetto musicale condotto da Gianpiero Timbro (gianvigo). Compositore, musicista e sound designer, si dedica all’attività concertistica e discografica pubblicando due album con gli Oniric, band folk noir/new wave. Da solista la ricerca del sound è espressa in una sintesi personale tra musica tradizionale ed elettronica. Proveniente da una famiglia di musicisti, inizia a suonare la batteria e la chitarra all’età di quindici anni. Ha realizzato colonne sonore per film, documentari, cortometraggi, spot, reportage, rappresentazioni teatrali, collaborando con diversi musicisti. Nel 2015 inizia a collaborare con Scene Music Records, che ha pubblicato a settembre 2017 il suo primo album dal titolo “Don’t Panic, you can dream”.