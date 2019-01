Lucy: in ascolto “Dyscamupia (Forward)” dal concept Dyscamupia

Luca “Lucy” Mortellaro torna a giocare in casa (Stroboscopic Artefacts) con Dyscamupia, un “trittico” techno imperniato su “Lo Straniero” di Camus e sulla famosissima scena in cui il protagonista uccide un arabo, la stessa descritta dai Cure in “Killing An Arab”. Non solo techno, dunque, ma anche lo spoken word di Jason Snell (Bombardier), che recita le parole del libro.

Il primo dei tre pezzi “Dyscamupia (Forward)” è in ascolto qui sotto. L’ep esce il 15 marzo.