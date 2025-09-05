LUCRECIA DALT, A Danger To Ourselves

Un pericolo, nel senso di rischio da correre: ecco cos’è la volontà di mettersi in gioco. La colombiana Lucrecia Dalt lo fa nel suo nuovo album A Danger To Ourselves, dove abbandona escamotage concettuali perseguiti tramite personaggi fittizi, assecondando input sparsi e un’emotività espressa con il magnetismo di una voce in primo piano, e si apre quindi a un approccio più intimista eppure comunicativo, nella foggia di canzoni fondamentalmente art-pop e nell’intreccio fra la propria lingua e quella inglese (avviene in “divina”, sottilmente vibrante).

Non era facile dare un seguito al precedente ¡Ay!, un gran disco e oltretutto un disco che riusciva a legare la tradizione delle radici di appartenenza a visioni futuristiche in quello che era stato descritto come una sorta di sci-fi bolero. I brani sono nati durante il tour dello stesso ¡Ay! e scaturiscono in parte dalla relazione, artistica e personale, con David Sylvian, che co-produce e partecipa come musicista, oltre a comparire nel singolo di lancio “cosa rara”, sulla fragilità dell’esistenza umana, con tanto di handclapping, dal quale è tratto il titolo dell’intero lavoro.

A fare da collante orchestrazioni acustiche, elettronica e pattern percussivi, con un organico di collaboratori che ripropone innanzitutto la spalla principale Alex Lázaro ai loop di batteria, dopodiché ospiti come Juana Molina (nella più nervosa “the common reader”) e Camille Mandoki (nelle frammentate scansioni ritmiche di “caes”, anche in una versione dub a cura di Nick León), strumentisti come Cyrus Campbell al basso ed Eliana Joy agli arrangiamenti di archi. L’art pop di cui parlavamo è ovviamente da leggersi ancora una volta in chiave ricercata, sempre più in linea con la collega Julia Holter, e abbastanza eterogenea, capace di spaziare dal ritorno avant del bolero (“amorcito caradura”) allo spoken (dreamy in “no death no danger”, noir in “mala sangre”), dall’ambient jazzy dell’opulenta “hasta el final” alle astrazioni cosmiche di “stelliformia” e al blues storto della programmatica “covenstead blues”. Meno aliena, più umana.