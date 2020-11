LOUD! – :Zoviet * France:, 12.11.2020

L’idea di proporre su Loud! Radio alcuni suoni estratti dai dischi dei :Zoviet * France: nasce dalla recente pubblicazione di una monumentale ristampa di 17 LP (“Châsse Vol.2” – Vinyl-On-Demand) e da qui che mi sono immerso ripescando alcuni di questi dischi dalla mia collezione di questo storico (attivo dal 1980) e sconosciuto gruppo inglese che ha esplorato in maniera radicale il mondo sonoro.

Ispirato dalla loro trasmissione radio “A Duck in a Tree”, che ogni settimana raccoglie un mix continuo di 60 minuti di musiche provenienti dai dischi più disparati, ho voluto omaggiare i :Zoviet * France: con un mio personale mix di 90 minuti, senza voce a condurre la trasmissione, lasciando un flusso sonoro con la loro non-musica fatta di ritmi destrutturati e melodie dissonanti. (Cristiano Deison)

Playlist

:Zoviet * France: – Come to the edge (“Shouting at the ground”, Charrm ‎– CHARRMLP12, 1988)

:Zoviet * France: – Thin Air (“Shadow, Thief of the Sun”, DOVe ‎– DOVeCD66, 1990)

:Zoviet * France: – Static Fields (“Shadow, Thief of the Sun”, DOVe ‎– DOVeCD66, 1990)

:Zoviet * France: – Ascend A Fall (“Just An Illusion”, Staaltape ‎– STCD005, 1990)

:Zoviet * France: – Cair Camouflet (“Look Into Me”, Charrm ‎– CHARRMLP14, 1990)

:Zoviet * France: – Publis Service Announcement (“What Is Not True”, Charrm ‎– CHARRMCD17, 1993)

:Zoviet * France: – Deekintaemae (“Look Into Me”, Charrm ‎– CHARRMLP14, 1990)

:Zoviet * France: – Fugitive (“Collusion”, The Grey Area ‎– SION 1, 1992)