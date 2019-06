LOUD! – “Walk Then Crawl”, 20.06.2019

Ascolta la puntata.

Playlist

KEVIN RICHARD MARTIN – After the party (“Sirens”, Room 40, 2019)

KEVIN RICHARD MARTIN – Life threatening operation (“Sirens”, Room 40, 2019)

KING MIDAS SOUND – Lies (“Solitude”, Cosmo Rhythmatic ‎– CR09 CD, 2019)

KING MIDAS SOUND Her Body (“Solitude”, Cosmo Rhythmatic ‎– CR09 CD, 2019)

KING MIDAS SOUND Meltdown (“Waiting For You…”, Hyperdub ‎– HDBCD003, 2009)

TECHNO ANIMAL – Walk Then Crawl (“Ghosts”, Pathological Records ‎– PATH 8CD1991, 1991)

JK FLESH – In Your Pit (“In Your Pit E.P.”, Pressure (7) ‎– PRESH007, 2019)

JK FLESH – Paranoid Archetype (“In Your Pit E.P.”, Pressure (7) ‎– PRESH007, 2019)

FRANCK VIGROUX – Capaupire (“Totem”, Aesthetical ‎– AES001, 2019)

PUCE MARY – The Size Of Our Desires (“The Drought”, Pan ‎– PAN 87, 2019)

TRENT REZNOR AND ATTICUS ROSS – And It Keeps On Coming (“Bird Box”, The Null Corporation ‎, 2019)

THE YOUNG GODS – Everythem (“Data Mirage Tangram”, Two Gentlemen Records ‎– TWOGTL 073-2, 2019)

CYCLOBE – First memorable conversation with a Chimera (“The Visitors”, Phantom Code ‎– OMCO 02, 2014)