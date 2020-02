LOUD! – “Vieux Silence”, 06.02.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

LOUVEL OLIVIA – Studio (“SculptOr”, Cat Werk Imprint CW14, 2020)

JAN VILLEM TROOST & HENRY VEGA – Nine Volt Motion (“Ninevolt”, Arteksounds ART006, 2020)

THOMAS KÖNER – Expression (“Motus”, Mille Plateaux MP6, 2020)

ABUL MOGARD – The Goldfinch Rises (“Kimberlin – Music From The Film By Duncan Whitley”, Ecstatic ‎– ELP049, 2019)

DASPO – Schiphol (“Samenreis”, Setola Di Maiale SM4020, 2020)

ELODIE- La Nuit Voilée (“Vieux Silence”, Ideologic Organ ‎– SOMA027, 2017)

JOE COLLEY – Psychic stress (“Soundtracks Future Screaming”, Misantropic Agenda ‎– MAR053, 2020)

BOHREN & DER CLUB OF GORE – Patchouli Blue (“Patchouli Blue”, Ipecac Recordings ‎– IPC-218CD, 2020)

ENSEMBLE PEARL – Wray (“Ensemble Pearl”, Drag City ‎– DC544CD, 2013)

ULF IVARSSON – Sanity (Prelude) (“Lower Zone”, Lamour Records, lamour086, 2020)

TREPANERINGSRITUALEN – ᛉ (“ᛉᛦ – Algir; Eller Algir I Merkstave”, Cold Spring ‎– CSR275CD, 2019)