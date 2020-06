LOUD! – “The Unseen”, 11.06.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

SUSAN ALCORN – The Royal Road (“The Heart Sutra (Arranged by Janel Leppin), Ideologic Organ, SOMA038, 2020)

POLWECHSEL & KLAUS LANG – Easter Wings (“Unseen”, HatHut ezz-thetics 1016, 2020)

THE TRANSCENDENCE ORCHESTRA – It’s better to experience things than to conquer them (“Feeling The Spirit”, Editions Mego, EMEGO282, 2020)

BAD SECTOR – 1973-10-22t163819+0100 – Trees (“Chronoland”, Power & Steel ‎– PAS 30, 2011)

RICHARD CHARTIER – Removed 2 (“Removed”, Ash International ‎– Ash 12.3, 2017)

PHURPA – 04 02.3 (“Hymns of Gyer”, Ideologic Organ SOMA037, 2020)

ENRICO CONIGLIO – Fraìma (“Teredo Navalis”, Gruenrekorder,Gruen188, 2020)