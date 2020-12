Ascolta la puntata.

Playlist

DANIEL MENCHE – The Soaring (“The Soaring”, SIGE 90, 2020)

WILLIAM BASINSKI – O, My Daughter, O, My Sorrow (“Lamentations”, Temporary Residence TRR343, 2020)

WILLIAM BASINSKI – Silent Spring (“Lamentations”, Temporary Residence TRR343, 2020)

WILLIAM BASINSKI – Transfiguration (“Lamentations”, Temporary Residence TRR343, 2020)

WILLIAM BASINSKI – Passio (“Lamentations”, Temporary Residence TRR343, 2020)