LOUD! – “The Current Inside”, 30.04.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

LAWRENCE ENGLISH – Saccade (For Eliane Radigue)(“Lassitude”, Room40 RM401, 2020)

JOHN CHANTLER & LUND JOHANNES – Under Barn Floor (“Andersabo”, Editions Mego EMEGO272, 2020)

KASSEL JAEGER & JIM O’ROURKE – In Cobalt Aura Sleeps 1(“In Cobalt Aura Sleeps”, Editions Mego EMEGO272, 2020)

STEPHEN O’MALLEY – Géante 4 (4 layer mix) (“Géante 4 (Performed by Eye Music)”, Ideologic Organ SOMA036, 2020)

MARJA AHTI – The Altitudes (“The Current Inside”, Hallow Ground HG2004, 2020)