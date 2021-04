LOUD! – “Sound Of Air”, 08.04.2021

Ascolta la puntata.

Playlist

MISSION TO THE SUN – Take Me Back (“Cleansed By Fire”, LP Felte FLT073, 2021)

SCHNEIDER TM – Asymmetrische Kryptografie (“The 8 Of Space”, CD Editions Mego eMEGO297, 2021)

INNODE – I-O (“Syn”, Editions Mego EMEGO294, 2021)

CHIHEI HATAKEYAMA – Sound of Air II (“Late Spring”, Gearbox Records GB1565, 2021)

JOS SMOLDERS – Plate 6 (“Submerge-Emerge”,CRÓNICA 169, 2021)

ERIK LEVANDER – Avstånd (“Jökel”, Glacial Movements Records, 2021)

TINE SUREL LANGE – Water and Stone (“Works For Listening 1-10”, SOFA 585, 2021)

ABUL MOGARD – House On The River (“Circular forms”, Ecstatic ‎– ELP013, 2018)

ANDREW CHALK & CHRISTOPH HEEMANN ‎– Mirror Of The Sea Pt. 1 (“Mirror Of The Sea“, Robot Records ‎– RR-27, 2000)