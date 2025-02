LOUD! – “Slow Motion Lightning”, 06.02.2025

Ascolta la puntata.

FENNESZ – Loved And The Framed Insects (“Mosaic”,Touch-TO:125, 2024)

FONOGRAFIE PRAGMA – Sidaram (“Archivio I”, st.an.da.2463, 2024)

SPHERIC – Neutrinos (“Poem of the atoms”, st.an.da 2462, 2024)

FRANCESCO GIANNICO/ANACLETO VITOLO – or smarter (“There Is No Longer Any Turning Back”, 13/sps2490, 2024)

TRENT REZNOR AND ATTICUS ROSS – Love (“Queer” Original Score)

ACHIM WOLLSCHEID – Untitled 4 (“Airs “, Ritornell – RIT 04, 1999)

FILER COLEMAN – Terrain (“Below/Light”, 13, sps2489, 2024)

BEN GLAS – A Polytemporal Clock (Spatio-polyrhythmic Breathing Room) (“Music For Listeners”, Room 40, 2024)

DISTURBIO – Topos (“Les Mauvaises Fréquentations”, Klanggalerie GG474, 2024)

MIKE COOPER – My Bones And My Flute (“Slow Motion Lightning”, Room40 RM4242, 2024)

KLARA LEWIS – 4U (Lokalfrågan Remix) (“Thankful Remixes”, 2024)

TOUT – But what I let her in (“Fourth”, Trestle rec, 2024)

BLACK RAIN – Ninsei (“Neuromancer”, Room40 RM4237, 2024)

BALDINI-DAFELDECKER-STRÜVER– Drehimpuls I (“Prismatic”, Room 40, 2024)

PHILIP SAMARTZIS AND MICHAEL VORFELD – Depression (“Air Pressure”, Room 40, 2024)