LOUD! – “Rituali”, 15.02.2018

Ascolta la puntata.

Playlist

NULL – Rituali Per Un Addio (“Disintegrazioni Mentali”, Not On Label, Self-released,2011)

THE BUG VS EARTH – Concrete Desert (“Concrete Desert”, Ninja Tune ‎– ZENCD239, 2016)

KASSEL JAEGER/JIM O’ROURKE – Wakes On Cerulean, Editions Mego ‎– EMEGO 223, 2017)

ABUL MOGARD – Staring At The Sweeps Of The Desert (“Works”, Ecstatic ‎– ELP020, 2016)

RAFAEL ANTON IRISARRI – The Shameless Years,Umor Rex ‎– UR100, 2017)

KTL – Phill 2 (“V”, Editions Mego ‎– EDITIONS mego 120, 2012)