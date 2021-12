LOUD! – “… Of Easy Listening”, 02.12.2021

Ascolta la puntata.

Playlist

IAN WELLMAN – I Watched The World Burn Without Leaving My Home (“On The Darkest Day, You took My Hand and Swore It Will Be Okay”, Room40, RM4163, 2021)

JUHANI SILVOLA – Five Failures in Representing our True Nature (“The Slow Smokeless Burning Of Decay”, Eight Nerve Audio, 8nerve009, 2021)

SEAWORTHY & MATT RÖSNER – Spencer Creek Pt 1 (“Snowmelt”, 12k, 12K2052, 2021)

SR MEIXNER – A Silent War (“A Silent War”,Oxidation-CDROT097, Black Rose Recordings-BRCD 21-1018, 2021)

FOSSIL AEROSOL MINING PROJECT – The Failed Resurrection Of Easy Listening (“August 53rd”, Helen Scarsdale Agency-HMS043, 2018)

HIMUKALT – SEPtic (“SEPtic”, Malignant Records-TumorLP130, 2020)

AIDAN BAKER – Mouth Feel of Secrets (“True Dreaming (To Bend The World)”,Dissipatio-DISS004, 2021)

MEITEI – Megumi /Tōkaidō /Happyaku-yachō (“Kofū II”, Kitchen Label KI-032, 2021)

CARLOS CASAS – Lahar (“Kamana”, Discrepant – CREP 83, 2021)

MEGAN ALICE CLUNE – Heart Communication (“If You Do”, Room40 RM4157, 2021)

POREST – One Million Dollars (“Cancer in the Soft Breeze” Discrepant – CREP81, 2021)

MAURIZIO BIANCHI (M.B.) – M.B. 55 – T.D. 56 (“The Plain Truth”, Verlag System, VS028, 2021)