LOUD! – “Observation of Breath”, 18.11.2021

Ascolta la puntata.

Playlist

WE OWE – I Don’t Think It’s Gonna Be A Problem (“Small Truth”, 2021)

TROY VON BALTHAZAR – You Owe Me (“Courage, mon amour !”, Vicious Circle, REVERB 158, 2021)

GAZELLE TWIN & NYX – Glory (“Deep England”,NYX Collective Records, NYX003CD, 2021)

GHEDALIA TAZARTES & RHYS CHATHAM – Jardin de Simone-Acte 1 (“Two Men in a Boat”, Sub Rosa, SRV520, 2021)

JASON SHARP – Velocity Of Being (“The Turning Centre Of A Still World“, Constellation, CST154, 2021)

ELIZABETH S. – Measured Greed (“Gather Love”, Klanggalerie, gg384, 2021)

LIGHT CONDUCTOR – The Rooms Are Turning Inside Out (“Sequence Two”, Constellation, CST159, 2021)

AMBULATORIO SEGRETO – Café contemporain (“Sezione Trasversale”, Verlag System, V027, 2021)

MAQUINA MAGNETICA – C (“Máquina Magnética, Cronica 176 , 2021)

LAWRENCE ENGLISH – The Torso (“Observation of Breath”, Hallow Ground, HG2103, 2021)

CHARLES RICHARD – Jerusalem Marble (“Sonic Earth”, Glacial Movements, GM046, 2021

BJ NILSEN – Motif mekanik (“Irreal”, Editions Mego, EMEGO305, 2021)

DET KÄTTERSKA FÖRBUND – Vanhelgat Varde Ditt Namn (“Lidaverken Del I: Att i Vådeld Förgås” CD, Cold Spring, SR265CD, 2021)