LOUD! – “Observance”, 29.10.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

7697 MILES – Ninayay (“Iskay”, Buh Records BR118, 2020)

SCAPULAR – Skyglow (“Devotional”, Silentes, 2020)

SIAVASH AMINI – Observance (Shadow) (“A Mimesis of Nothingness”, Hallow Ground, HG2006, 2020)

EUGENE UGHETTI – Hypnagogic (“Agglomeration Of Measurement”, Room40 RM4126, 2020)

TWINKLE3 – Zizuyu 26946 (“Minor Planets”, Marionette M14, 2020)

HILARY WOODS – Mud And Stones (“Birthmarks”, Sacred Bones, 2020)

MATMOS – Io! Lavendar River Karez (“The Consuming Flame-Open Exercises in Group Form”, Thrill Jockey, 2020)

KTL – Tea With Kali (“VII”, Editions Mego EMEGO287, 2020)

ROBERT MILLIS – Samsara (“Related Ephemera”, The Helen Scarsdale Agency HMS055, 2020)

AI ASO – Scene (“The Faintest Hint”, Ideologic Organ SOMA034, 2020)