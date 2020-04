LOUD! – “Notes from underground”, 02.04.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

KALI MALONE – Cast of Mind (“Cast Of Mind”, Hallow Ground, HG1803, 2018)

MARTYN BATES / M.J. HARRIS – The Death of Polly (“Murder Ballads (Drift)”,eee 26, 1994)

GOLEM MECANIQUE – Side B (“Nona, Decima et Morta”, Ideologic Organ ‎– SOMA033, 2020)

HILARY WOODS – Lay Bare (“Birthmarks”, Sacred Bones Records ‎– SBR245CD, 2020)

SEMA – Concrete And The Klee (“Notes From Underground”, Le Rey Records ‎– LR04, 1982)

TEHO TEARDO – Ellipses dans l’Harmonie (“Ellipses dans l’Harmonie – Lumi al buio”, Specula, 2020)

GIULIO ALDINUCCI – Every Forgotten Word (“Shards Of Distant Times”, Karlrecords KR076, 2020)

bvdub – Not Yours to Break (“Ten Times the world lied”, Glacial Movements, GM041, 2020)