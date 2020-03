LOUD! – “Map of Guilt”, 05.03.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

LAURENT PERRIER / DAVID FENECH – Plateforme 3.1 (“Plateforme #3”, Bam Balam Records BBLP069, 2020)

WERNER DAFELDECKER – Parallel Dark I (“Parallel Darks”, Room40 RM447, 2020)

JAC BERROCAL/DAVID FENECH/VINCENT EPPLAY – Opportunity (“Ice Exposure”, Klanggalerie gg326, 2020)

JAC BERROCAL/DAVID FENECH/VINCENT EPPLAY – Car Havana Midi (“Ice Exposure”, Klanggalerie gg326, 2020)

JAC BERROCAL/DAVID FENECH/VINCENT EPPLAY – Equivoque (“Ice Exposure”, Klanggalerie gg326, 2020)

PHILIPPE PETIT – The Journey (“Do Humans Dream Of Electronic Ships”, Opa Loka Records OL1905, 2020)

MICHAEL GRIGONI & STEPHEN VITIELLO – Sheridan, WY (“Slow Machines”, 12K 12K2044, 2020)

DAVID SHEA – Red Jade (“The Tower of Mirrors”, Sub Rosa SRV94, 2020)

DAVID SHEA – Entering (“The Tower of Mirrors”, Sub Rosa SRV94, 2020)

DAVID SHEA – The Tower (“The Tower of Mirrors”, Sub Rosa SRV94, 2020)

MATS GUSTAFSSON & JOACHIM NORDWALL – A Map of Guilt (“A Map of Guilt”, Bocian Records ‎– BC GUN, 2017)