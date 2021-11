LOUD! – “Leave Them All Behind”, 04.11.2021

Ascolta la puntata.

Playlist

ERALDO BERNOCCHI & HOSHIKO YAMANE – Floater (“Mujo”, Denovali Records – den346, 2020)

AN MOKU & STEFAN SCHMIDT – Bewegung (“Raum”, Karlrecords KR085, 2021)

SCORN – At One Point (“The Only Place”, Ohm Resistance, – 61M OHM, 2021)

HELM – Leave them all behind (“Chemical Flowers”, Pan – PAN 99. LP, 2019)

AROVANE – Reihen (“Reihen”, 12k 12K2053, 2021)

OLIVIA BLOCK – Great Northern, 34428 (“Innocent Passage in the Territorial Sea”, Room40 RM4170, 2021)

CATCHTHEHARE – SP#062 (“D.A. #015 – A.D. 2021)

JOHN DUNCAN & STEFANO PILIA – Fare Forward (“Try Again”, Maple Death Records – MDR047, 2021)

JOHN SELLEKAERS – Landfall (“Observer Effect”, Glacial Movements Records, GM045, 2021)

ROBERT GERARD PIETRUSKO – Iru Descent (“Elegiya”, Room40 RM4143, 2021)

DARK SONIC TALES – Kind of Restless (“DarkSonicTales”, Hallow Ground HG2104, 2021)

LAURIN HUBER – Nickel (“Dog Mountain”, Hallow Ground HG2199, 2021)

KASPAR – Phases and R.aube(“MFD”, Lab’ut Labut 01, 2021)

SCANNER – The Foundry (“Earthbound Transmissions”, Room40 – RM4129, 2021)