LOUD! – “Land Of Waves”, 25.06.2020

Ascolta la puntata.

Playlist

BERANGERE MAXIM – Day 41 Sonic Drawing Diary (”Land Of Waves”, Karlrecords KR078, 2020)

KŒNIG – Eyeball (“Messing”, Ventil Records V_015”, 2020)

KŒNIG – Chop Zd (“Messing”, Ventil Records V_015”, 2020)

KŒNIG – Figure 8 (“Messing”, Ventil Records V_015”, 2020)

CHRA – Colonia Marina Serenella (“Seamons”, Editions Mego EMEGO285, 2020)

CHRA – Cast(o)ro (“Seamons”, Editions Mego, EMEGO285, 2020)

FAUSTO ROMITELLI – Hellucination 1:Drowningirl (“An index of metals”, Cypres ‎– CYP5622, 2006)

KEVIN RICHARD MARTIN – Feedback Cycle 6 – The Void (“Frequencies for Leaving Earth – Vol​.​ 2”, 2020)

THOMAS BRINKMANN – 0111 (“Klick”, Max Ernst ‎– max.E.- CD1, 2000)

ASMUS TIETCHENS – Die Nacht Aus Blei II (“Die Nacht Aus Blei”, Walter Ulbricht Schallfolien ‎– WULP 017, 1994)

JAMES WYNESS – The Hearth (“Objects Wrapped In Objects Wrapped In Objects”, taâlem ‎– alm 105,2014 )

RICARDO MANDOLINI – Cancion De Madera Y Agua (“Elektroakoustische Musik”, Edition RZ ‎– ERZ 1, 1982)